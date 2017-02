Topman Uber stapt uit adviesraad Trump

"Eerder vandaag heb ik kort gesproken met de president over zijn migratiedecreet en de problemen voor onze gemeenschap. Ik heb hem ook laten weten dat ik niet kan deelnemen aan zijn economische raad", deelde Kalanick mee in een interne mail aan zijn werknemers. Kalanick kreeg erg veel kritiek van zowel zijn personeel als het publiek vanwege de beslissing van Kalanick om samen te werken met de president. "Dat ik mij aansloot bij de groep (van raadgevers, red.) was niet bedoeld als een goedkeuring van de president of van zijn agenda, maar helaas is dat wel zo geïnterpreteerd", aldus de ceo.

Ook Uber zelf wordt verweten te hebben geprofiteerd van de staking van taxichauffeurs in New York uit protest tegen het inreisverbod van Trump. Medewerkers van de dienst reden wel en braken daarmee de staking. Dat leidde tot de campagne #DeleteUber. Gebruikers verwijderden Uber en stapten massaal over naar concurrent Lyft. Kalanick zat in de adviesraad met ongeveer twintig belangrijke ondernemers, onder wie Elon Musk (Tesla en SpaceX) en Ginni Rometty (IBM).