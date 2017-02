Topkardinaal: 'Overspel blijft doodzonde in alle omstandigheden'

Tertio sprak met Gerhard Müller over Amoris Laetitia. In dat document, ondertussen bijna een jaar oud, formuleert paus Franciscus zijn conclusies over het gezin in deze tijd en de uitdagingen voor de Kerk binnen het thema. De paus formuleerde voor het eerst ook een ja tegen andere samenlevingsvormen dan het huwelijk, hetero- én homoseksuele.

Volgens sommige kardinalen ging hij daar zijn boekje te buiten, maar niet volgens Müller, die als hoofd van de invloedrijke Congregatie voor de Geloofsleer een van de meest gezagvolle stemmen binnen de katholieke Kerk is. 'Ik zie geen tegenstellingen in dat pauselijke document: aan de ene kant is er de heldere leer over het huwelijk en aan de andere kant heeft de kerk de verplichting zorg te dragen voor mensen die in moeilijke situaties verkeren.'

'Maar barmhartigheid veegt zonden niet onder de mat', zegt Müller ook. 'Tegenover sommige situaties kunnen pastoors begrip tonen, maar ze kunnen je verantwoordelijkheid tegenover anderen niet wegnemen en je niet vrijstellen van het onderhouden van de geboden. De leer over de onverbreekbaarheid van het huwelijk is duidelijk. Er zijn geen omstandigheden die maken dat overspel geen doodzonde zou zijn.

De media laten volgens Müller uitschijnen dat het huwelijk een voorbijgestreefd model is. Relaties worden volgens hem dan 'zoals auto's'. 'Als de jouwe versleten is of een nieuw model aantrekkelijker, dan doe je je oude wagen van de hand en koop je een andere. Het huwelijk is echter voor het leven, voor altijd.'