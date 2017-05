Tony Blair keert terug naar de politiek

De gewezen premier van Labour ambieert wel geen parlementszitje of het leiderschap van zijn partij. Tony Blair wil "de handen vuil maken", zegt hij in een interview met de krant The Dailly Mirror.

Blair leidde Labour van 1994 tot 2007, van 1997 tot 2007 was hij premier. Hij stuurde de Britse sociaaldemocraten een nieuwe richting in, meer naar het centrum van het politieke spectrum, de zogenaamde 'derde weg'.

In eigen land kwam hij na zijn premierschap zwaar onder vuur te liggen, onder meer omdat Londen Washington volgde in de oorlog in Irak en om het geld dat hij verdiende na zijn politieke carrière. "De Brexit heeft me direct gemotiveerd om meer betrokken te zijn in de politiek", aldus de 63-jarige. "Je moet je handen vuil maken, en dat zal ik doen."

Blair erkent dat hij eens boven het maaiveld, bakken kritiek zal krijgen, maar hij voelt zich "gepassioneerd" om opnieuw actiever betrokken te zijn. "Ik wil me niet in de situatie bevinden waarin ik niets zou gezegd hebben op dit historische moment. Dat zou betekenen dat ik niet geef om dit land, en dat is niet zo."

Blair wil een "actieve rol om het politieke debat mee vorm te geven", zo klinkt het. Wat hij juist wil, is niet geheel duidelijk, bemerkt The Dailly Mirror. "Ik ben niet zeker dat ik iets in een politieke beweging kan omvormen, maar ik denk dat er een geheel aan ideeën is, dat veel mensen zouden steunen."

Hij voegt er wel aan toe zeer emotioneel gehecht te blijven aan Labour. Maar de krant stelt zich meteen de vraag hoe Labour-leider Jeremy Corbyn - Blairs hernieuwde ambitie is voor de krant ook een duidelijke kritiek op Corbyn - geholpen kan zijn door iemand die de meningen zeer verdeelt, vijf weken voor de nieuwe verkiezingen die de conservatieve premier Theresa May uitgeschreven heeft omwille van de Brexit.

Anderzijds zorgt Corbyn met zijn linkse koers zelf voor zeer veel verdeeldheid binnen de partij. Voorts vreest Blair een harde Brexit. "De eengemaakte markt bracht ons in de Champions League van de handelsakkoorden. Een vrijhandelsakkoord is zoals de tweede klasse ('League One'). We degraderen onszelf."

Wat de Brexit zal brengen, is nog niet duidelijk, Blair roept op tot gezond verstand, waarmee hij wil afwachten waarmee premier May op de proppen komt.