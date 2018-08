Tommy Robinson is vrij (en goud waard voor rechts wereldwijd)

Tot voor kort leek Tommy Robinson een leven bestemd in het rafelige randgebied van radicaal, islamofobisch rechts. Met een respectabele kerfstok (hij was een voetbalhooligan en is berecht voor geweldpleging, verstoring van de openbare orde, drugsbezit en hypotheekfraude), dankt hij zijn reputatie vooral aan de vechtpartijen van zijn English Defense League. Een gevangenisstraf eerder dit jaar veranderde zijn perspectieven. De leider die in 2016 niet meer dan 200 supporters kon enthousiasmeren voor Pegida UK, is nu een internationaal gefêteerde 'martelaar voor vrijheid van meningsuiting'.

...