Toekomstige VS-ambassadeur in België wacht op bevestiging Senaat

Gidwitz, 73 jaar en zakenman, is op 18 mei benoemd als 'buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika bij het Koninkrijk België', aldus het Witte Huis. De Senaat moet die benoeming nu bevestigen.

De commissie Buitenlandse Zaken van de Senaat hoorde Gidwitz eind vorige week, samen met de aangeduide ambassadeur bij de Europese Unie, Gordon D. Sondland. De twee functies waren vacant sinds het aantreden van Trump op 20 januari 2017.

De stemming over de bevestiging van de benoemingen zou 'zeer binnenkort' moeten plaatsvinden, klinkt het dinsdag. 'We zullen de komende maanden een ambassadeur krijgen', zei Matthew Lussenhop, de zaakgelastigde ad interim van de ambassade, op een receptie dinsdag in de aanloop naar de nationale feestdag van de VS op 4 juli.

Onzeker is dus of Gidwitz de VS al officieel zal kunnen vertegenwoordigen tijdens het bezoek van Trump in Brussel op 11 en 12 juli voor de NAVO-top.