Tillerson waarschuwt voor 'de terugkeer van IS'

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson heeft dinsdag in Koeweit, waar buitenlandministers van de anti-IS-coalitie verzamelen bliezen, gewaarschuwd voor een 'terugkeer' van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in Syrië en Irak. De jihadistenmilitie is in beide landen nagenoeg verslagen. In beide landen is de door de VS geleide internationale coalitie precies aanwezig om de IS-droom van een kalifaat stuk te slaan. Maar de VS lieten onlangs weten dat zij militair in Syrië aanwezig willen blijven, ook al zou IS volledig verslagen zijn.

In een duidelijke sneer richting de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die zich de voorbije dagen erg kritisch over de VS heeft uitgelaten, stelde Tillerson dat het Turkse militaire offensief in Noord-Syrië 'de strijd tegen IS heeft verzwakt'.

Operatie Olijftak is immers gericht tegen de Syrische Koerden die, met Amerikaanse steun, in het gebied IS-jihadisten bekampen. Volgens Tillerson is in Syrië en Irak 98 procent van ooit door IS beheerst gebied heroverd. Maar IS is ook in andere landen actief, zoals in Afghanistan en in Libië, aldus de minister. Belangrijk is het, zei Tillerson, in de heroverde gebieden aan wederopbouw te doen, zo niet ontstaan opnieuw de 'voorwaarden' voor een herintrede van jihadisten.

Het credo van president Donald Trump indachtig - 'no more nation building' - is het maar de vraag wie de nodige financiën voor zo'n wederopbouw gaat ophoesten.

Momenteel wordt in Koeweit ook een conferentie voor de wederopbouw van Irak gehouden. Washington is niet van plan daar een financiële bijdrage te leveren. Westerse landen tonen wel interesse, opdat aldus de voorwaarden geschapen worden voor een terugkeer van de vele Irakezen die naar Europa zijn gevlucht.

In hun slotverklaring stelden de deelnemers aan de conferentie hun wil om de financiering en de propaganda van IS vooral op de sociale media weerwerk te bieden.