Tillerson laat tweets van Trump afprinten

Tillerson is zelf niet actief op de sociale media. 'De uitdaging is om op de hoogte te blijven omdat ik geen Twitteraccount heb waarmee ik kan volgen wat hij tweet. Dus mijn staf moet zijn tweets meestal afprinten en ze aan mij geven', antwoordde hij voor een lachend publiek op een vraag van Rice. Die wilde weten hoe Tillerson omgaat met Trumps genegenheid voor sociale media en de druk die daarmee gepaard gaat.

De buitenlandminister - die naar eigen zeggen nooit op voorhand weet of de president iets zal tweeten - concludeert dat het afprinten van uitspraken die Trump via de microblogsite wereldkundig maakt 'eigenlijk geen slecht systeem is.'

'Het kan vijf minuten of een uur duren voor iemand me een papier overhandigt en zegt: 'De president heeft dit getweet'. Ik heb dan al de eerste reacties en dat geeft mij de mogelijkheid om er over na te denken. Gaat het om buitenlands beleid? Waar tweet hij over, en hoe kunnen we dat nu opvatten en gebruiken?'

Volgens Tillerson is Trump 'van wereldklasse op de sociale media' en is Twitter een 'geweldig instrument als het goed wordt gebruikt.' 'De president heeft het met groot succes gebruikt, door de traditionele manier van communiceren te omzeilen.'