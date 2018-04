Tientallen vluchten afgelast na stroomstoring Schiphol

Eerder op de dag had Schiphol de reizigers opgeroepen weg te blijven van de luchthaven. De Amsterdamse luchthaven kampte na een stroomuitval met problemen bij het inchecken

Later liet de Nederlandse luchthaven weten dat de toegangswegen weer worden opengesteld en treinen weer naar het vliegveld rijden. Een woordvoerder zegt dat reizigers wel nog rekening moeten houden met gevolgen voor het vliegverkeer.

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft zondag alvast 25 Europese vluchten geannuleerd, onder andere naar naar Praag, Berlijn en Venetië Reizigers voor andere vluchten zullen te maken krijgen met vertragingen. De Luchthaven adviseert reizigers op de site de actuele vluchtinformatiete volgen vooraleer ze naar de luchthaven trekken.

Our airport was hit with a temporary power outrage earlier this morning. Power is back and most systems are operational but the check in process is still not. Departing flights may be cancelled. Please check https://t.co/MVupfrMBxv, our app or your airline for flight information.