Tientallen ontvoerde schoolmeisjes bevrijd uit handen Boko Haram

"Ik kan bevestigen dat ze zijn vrijgelaten", zei een minister die anoniem wenste te blijven aan persagentschap AFP. Bij een militaire bron klonk het dat "minstens 80 jonge meisjes van Chibok" naar Banki werden gebracht, in het noordoosten van Nigeria. "Morgen zullen ze met het vliegtuig naar Maiduguri (de hoofdstad van de deelstaat Borno, n.v.d.r.) gebracht worden", voegde hij toe. Ook Enoch Mark, vader van twee ontvoerde meisjes, zegt op de hoogte te zijn gebracht van het nieuws. "We zijn op de hoogte gebracht door Bring Back Our Girls (BBOG, de beweging die zich sinds de ontvoering inzet voor de vrijlating van de meisjes, n.v.d.r.) en door een ambtenaar van de staat Borno. Het is schitterend nieuws voor ons."

Boko Haram ontvoerde in 2014 in totaal 276 meisjes uit een middelbare school in Chibok, in het noordoosten van het land. De internationale beroering daarover was enorm, en BBOG kreeg steun van vooraanstaande mensen als Michelle Obama en Angelina Jolie. In de weken na de ontvoering konden 57 meisjes ontsnappen, en in oktober vorig jaar liet de terreurbeweging al eens 21 meisjes vrij. Volgens BBC werden de meisjes vrijgelaten na gesprekken met de regering.

Vorige maand zei de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari dat de regering constant contact hield via onderhandelingen en lokale inlichtingen om de overblijvende meisjes en andere ontvoerde mensen ongedeerd vrij te krijgen.

Onder de schoolmeisjes waren vele christenen, en zij moesten zich tijdens hun gevangenschap bekeren tot de islam en met hun ontvoerders trouwen.