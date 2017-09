'Tientallen doden bij Amerikaanse en Russische bombardementen in Deir Ezzor'

Zowel Amerikanen als Russen zijn erg actief in die provincie: de VS steunt er de Syrische Democratische Krachten (SDF), een hoofdzakelijk uit Koerden bestaande militie, Rusland steunt de regering in Damascus. Beide partijen vechten er tegen de jihadisten van Islamitische Staat (IS).

Volgens SOHR vielen minstens 23 doden bij een VS-bombardement op een door IS geleide gevangenis in de stad al-Bu Kamal nabij de grens met Irak. De doden, aldus de site, zijn vijf jihadisten en 18 gevangenen, van wie er zeker tien Irakezen waren.

Bij de Russische bombardementen vielen, steeds volgens het SOHR, meer doden (34) en waren ook alle slachtoffers burgers.