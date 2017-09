Tienduizenden Vietnamezen geëvacueerd voor tyfoon Doksuri

In het centrum van Vietnam zijn tienduizenden mensen uit voorzorg geëvacueerd door de doortocht van tyfoon Doksuri, die deze ochtend aan land gaat. Volgens de weerdiensten wordt het de krachtigste storm in tien jaar tijd in Vietnam. Tijdens zijn passage op de Filipijnen donderdag kostte Doksuri aan zeker negentien mensen het leven.

De weersvoorspellingen wijzen op forse regenval en rukwinden tot 165 km/u in vier Vietnamese provincies. In Ha Tinh, de regio die straks mogelijk het zwaarst wordt getroffen, hebben 47.000 inwoners hun huizen moeten verlaten. 'We moeten de mensen absoluut evacueren, met harde hand als het moet, om verliezen te beperken', verklaarde eerste minister Trinh Dinh Dung donderdag.

Alarmfase 4 (op een schaal van 5) is afgekondigd voor het hele land en de regering zet 250.000 soldaten in voor reddingsoperaties langs de kuststroken.

Vietnam krijgt elk jaar ongeveer 10 tyfoons over zich heen tussen mei en oktober. Sinds begin dit jaar kwamen daarbij al 140 mensen om het leven, in 2016 waren dat er 235.