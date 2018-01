Tienduizenden op straat na dodelijke ongevallen in illegale mijn: 'Wij vragen alleen maar om eten'

Nadat het eerder onrustig was in het noorden van Marokko, zijn er nu ook protesten in het oosten van het land. In de stad Jerada komen dagelijks tienduizenden mensen op straat tegen de economische malaise in de regio. Aanleiding voor de demonstraties waren twee dodelijke ongelukken in een van de gesloten mijnen, waar nog zo'n 3.000 mensen in illegaliteit werken bij gebrek aan andere inkomsten.

...