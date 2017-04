Tienduizenden mensen manifesteren in Washington voor de wetenschap

Net als op andere plaatsen in de wereld vond zaterdag in de Amerikaanse hoofdstad Washington een mars voor de wetenschap plaats. De tienduizenden wetenschappers en sympathisanten wilden de rol van de wetenschap en feiten in de samenleving verdedigen, en riepen de regering op beleid te voeren op basis van wetenschappelijk bewijs.