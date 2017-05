Tienduizenden Brazilianen betogen voor ontslag president Temer

De Braziliaanse betogers willen dat de rechtse politicus en president Michel Temer ontslag neemt en meteen ook dat een einde wordt gemaakt aan diens drastisch besparingsbeleid, met als speerpunt zijn "hervorming" van de arbeidsmarkt (meer werkuren, minder loon, meer rechten voor de werkgever, minder sociale bescherming voor de werknemer). Demonstranten staken tijdens het protest het gebouw van het ministerie van Landbouw in brand. Om een regelrechte aanval op het congres te verijdelen, zette de politie traangas in. Verscheidene ministeries moesten geëvacueerd worden.

Dat de 76-jarige Temer niet zuiver op de graat is, was al lang(er) bekend, maar is, nadat vorige week een opname was opgedoken waarin Temer spreekt van het betalen van zwijggeld aan de reeds veroordeelde ex-parlementsvoorzitter Eduardo Cunha, nu meer dan een onbewijsbare stelling.

De conservatieve Temer kwam aan de macht toen hij een jaar geleden als vicepresident Dilma Rousseff opvolgde, die door een door Cunha en Temer geleide impeachmentprocedure uit haar ambt was ontzet wegens "corruptie" - een boekhoudkundige ingreep om het budget sluitend te maken.

Voor het afzetten van de politica van de Arbeiderspartij PT hadden heel wat parlementariërs gestemd uit weloverwogen eigenbelang: ongeveer een derde van de Braziliaanse parlementsleden moet vrezen voor gerechtelijke vervolging. Met de "parlementaire putsch" tegen Rousseff verdween het gevaar op gerechtelijke vervolging. Onder het mom van politieke appeasement beloofde Temer immers immuniteitswetten voor corrupte politici.

Dinsdag kwam de 76-jarige president nog maar eens in opspraak. De politie arresteerde toen een vertrouweling van Temer wegens het aannemen van smeergeld voor de bouw van nieuwe stadions voor het WK voetbal van 2014.

Tot de betoging was opgeroepen door de "gematigde" vakbond Força Sindical, de linkse Central Unica dos Trabalhadores (CUT) en de PT-partij.

Sinds vorige week is de populariteit van Temer gezakt tot een percentage bestaande uit één cijfer.