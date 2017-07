Thomas Cook repatrieert 76 toeristen uit Kos na aardbeving

Touroperator Thomas Cook ziet zich genoodzaakt te repatriëren, omdat de reizigers niet meer in hun hotel kunnen overnachten. Bovendien zijn er op dit ogenblik geen mogelijkheden om al die reizigers onder te brengen in andere hotels op Kos voor de rest van hun verblijf.

De repatriëringsvlucht zal landen op de luchthaven van Frankfurt, Duitsland. Thomas Cook zal hen met de bus naar Brussels Airport brengen.

De hele terugreis worden de gerepatrieerden begeleid door twee mensen van Thomas Cook Special Assistance Team. "Al deze reizigers krijgen automatisch de terugbetaling van de niet-genoten nachten", meldt Thomas Cook België in een persbericht.

Wat de andere reizigers uit andere hotels op Kos en Bodrum betreft, benadrukt Thomas Cook dat de situatie weer stabiel is. Thomas Cook begrijpt dat de reizigers bang zijn, maar benadrukt dat er geen reden toe is: "Alle hotels zijn grondig gecontroleerd en veilig bevonden. Iedereen kan zijn vakantie dus voortzetten in het geboekte hotel. Er is geen reden voor een algemene repatriëring."

Bij een aardbeving die de regio van de Turkse kuststad Bodrum en het Griekse eiland Kos opschrikte in de nacht van donderdag op vrijdag, heeft op Kos aan enkele mensen het leven gekost. Er raakten ook ruim 100 mensen gewond.

Reisorganisatie TUI laat weten dat alle reizigers ondergebracht zijn in hotels. De klanten van TUI kunnen dus de nacht doorbrengen in een hotelkamer. "Ondanks wat schade hier en daar zijn alle hotels weer operationeel, op een hotel in Kos stad na", luidt het. De vluchten naar Kos, Rhodos, Bodrum en Marmaris lopen vandaag opnieuw volgens planning, aldus nog de reisorganisatie.

Volgens TUI zijn er de voorbije nacht wel nog wat naschokken geweest, maar is dat een normaal verschijnsel en is de rust intussen teruggekeerd. "Iedereen pakt zijn vakantie opnieuw op, hoewel bij een aantal mensen de schrik nog niet is weggeëbd. Onze reisleiding maakt extra rondes langs de hotels om mensen te woord te staan", aldus de reisorganisatie.