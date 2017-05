Theresa May verhoogt dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk

De beslissing werd genomen omdat de onderzoekers van de aanslag in de Manchester Arena van maandagavond niet zeker zijn dat de vermoedelijke dader, Salman Abedi, alleen handelde. "We kunnen de mogelijkheid niet uitsluiten dat een grotere groep mensen in verband kan worden gebracht met de aanslag", aldus May.

Het leger zal nu ingezet worden om belangrijke plaatsen te beschermen, en op evenementen zoals concerten. Ze zullen werken onder het bevel van politieofficieren.

Bij de aanslag van maandagavond kwamen 22 concertgangers om en raakten 59 mensen gewond. Salman Abedi is een 23-jarige student van Libische origine. Hij blies zichzelf op in de concertzaal en overleed. "Onze prioriteit is, samen met het politienetwerk dat terrorisme bestrijdt en onze veiligheidspartners, blijven uitklaren of hij (Abedi, n.v.d.r.) alleen heeft gewerkt of heeft gewerkt als deel van een breder netwerk", zei de politiecommissaris van Manchester, eerder op de dag.

In verband met de aanslag werd dinsdag ook een andere 23-jarige jongeman opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn link is met de dader.