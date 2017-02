Theresa May, van brave domineesdochter tot harde tante: 'Ze heeft geen wilde kant'

Toen Theresa May (60) eind juni in een gelambriseerde zaal in Londen haar kandidatuur bevestigde voor het Conservatieve partijleiderschap, was het alsof een ballon leegliep. Je hoorde de stuk of vijftig aanwezige parlementariërs uitademen. Hier stond misschien niet de populairste, maar dan toch wel de meest volwassen uitdager. Buiten de zaal was de leiderschapscampagne uitgelopen op een politiek bloedbad. Kandidaten hadden elkaar op shakespeareaanse wijze aan het zwaard geregen, met achterlating van geknakte ego's en carrières. George Orwell had Engeland eens 'een familie met de verkeerde leden' genoemd. In de dagen na het brexitreferendum hadden 'de verkeerde ooms' ook nog eens de macht gegrepen. Maar nu was de serieuze May, de antithese van chaotische, charismatische clowns als Boris Johnson, opgestaan om de orde te herstellen.

