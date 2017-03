Theresa May heeft EU-uittredingsartikel ondertekend

De desbetreffende brief zal morgen/woensdag door de Britse ambassadeur aan de EU, Tim Barrow, overhandigd worden aan de Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk. Wat er precies in de brief zal staan, is niet geweten, maar anders dan het slechts 271 woorden tellende artikel 50 zou het document verschillende pagina's lang zijn. Hoe dan ook is de boodschap duidelijk: het Verenigd Koninkrijk zal Tusk, en met hem alle Europese lidstaten, meedelen dat het uit de EU wil stappen.