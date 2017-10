Theresa May biedt excuses aan voor verkiezingsresultaat in tumultueuze speech

De Britse premier Theresa May heeft zich bij haar partijleden verontschuldigd voor het slechte resultaat bij de parlementsverkiezingen van juni. De campagne werd te veel volgens één scenario rond haar voorzitterschap gevoerd, zei May tijdens haar toespraak op de partijdag van de conservatieven in Manchester. 'Ik neem alle verantwoordelijkheid op mij, ik heb de verkiezingscampagne geleid, het spijt me'.

Haar toespraak werd onderbroken door een stand-up comedian, die May haar C4 overhandigde. Hij werd door veiligheidsmensen de zaal uitgeloodst. May, die tijdens haar toespraak ook nog werd gehinderd door een droge keel, negeerde het incident volkomen. Volgens de Britse media zou Simon Brodkin de ordeverstoorder zijn. Het was ook Brodkin die al eens dollarbriefjes over toenmalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter had gestrooid. 'Hi Boris Johnson, ik heb Theresa haar C4 gegeven, zoals je gevraagd had', was op het Twitter-profiel van de man te lezen.

"You can't get something for nothing" says @theresa_may as she struggles with a cough during her #cpc17 speech pic.twitter.com/NXZ2pHf382 — Daily&SundayPolitics (@daily_politics) October 4, 2017

Protester interrupts Theresa May's keynote speech by handing her a P45 #CPC17 https://t.co/Cv0CO1Yx9h pic.twitter.com/C1LNTFHrHl — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 4, 2017

De slogan die achter May op de muur aangebracht was, leverde eveneens problemen op. Letter na letter viel van de muur, tot aan het einde van de speech niet veel meer overbleef van de slogan.

The moment a letter falls off the slogan behind Theresa May as she makes speech to #CPC17 https://t.co/LfRIUs5u2U pic.twitter.com/mgvHKmm74Q — BBC News (UK) (@BBCNews) October 4, 2017

May had de vervroegde verkiezingen in het voorjaar zonder noodzaak aangekondigd. Het idee was om de populariteit van haar partij om te zetten in een nog grotere meerderheid, maar die gok pakte verkeerd uit: na een zwakke verkiezingscampagne verloren de conservatieven hun absolute meerderheid in het Lagerhuis. Sindsdien regeert May een minderheidsregering met de hulp van de Noord-Ierse DUP (Democratic Unionist Party). De regeringsleidster staat nu in een zwakke positie en moet zich almaar meer bezighouden met ruzies in haar kabinet. Vooral minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson maakt het May moeilijk met niet afgesproken verklaringen over de Brexit en andere onderwerpen. Daarom wordt gespeculeerd dat hij May uit het zadel wil lichten.