Theresa May belooft National Health Service nog meer geld dan brexiteers

Dat bedrag ligt nog hoger dan de claim die de brexiteers in het vooruitzicht hadden gesteld in de aanloop naar het referendum over een vertrek uit de Europese Unie.

De National Health Service, een instituut over het Kanaal, viert dit jaar zijn 70ste verjaardag in mineur. De gezondheidsdienst kampt al jaren met een chronisch gebrek aan geld.

May belooft beterschap. 'Door de Europese Unie te verlaten en te stoppen met jaarlijks grote bedragen te betalen aan Brussel, zullen we meer geld hebben om te spenderen aan onze prioriteiten, zoals de NHS', stelt ze in een tribune in de zondagskrant The Mail on Sunday.

Het is een argument dat onder meer haar minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson uitspeelde tijdens de campagne in de aanloop naar het brexit-referendum van 2016. Johnson en andere brexiteers maakten zich sterk dat de NHS 350 miljoen pond extra per week zou kunnen krijgen eenmaal de Britten niet langer moeten bijdragen aan de Europese Unie, een claim die intussen volop wordt betwist. May doet er nog een schepje bovenop.

De conservatieve premier erkent wel dat het wegvallen van de bijdragen aan Brussel niet volstaat. 'Om de NHS de financiering te geven die nodig is voor de toekomst, volstaan de brexit-dividenden niet' en zal het land 'een beetje meer moeten bijdragen'.

De Britse media zetten zich meteen schrap voor mogelijke belastingverhogingen.

May geeft maandag een speech over de toekomst van de NHS. Woensdag buigt het Britse parlement zich opnieuw over de wet die de uitstap uit de Europese Unie moet organiseren, een moment waarop May de rebellen in haar partij opnieuw moet trotseren.

In The Sunday Telegraph schrijft minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt, die campagne had gevoerd voor het behoud van het EU-lidmaatschap, dat de extra financiering voor de NHS 'ons nu allemaal kan verenigen'.