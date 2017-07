The Age of Anger: drie geleerde lezers bespreken het spraakmakende boek van Pankaj Mishra

'If You Are Not Angry You Are Not Paying Attention' is een slogan die tijdens betogingen weleens opduikt op een T-shirt of een stuk karton. Daar is iets van aan, maar de burger is het laatste jaar wel héél boos geweest. Verkiezingen zijn iets geworden waar iedereen met een bang hartje naar uitkijkt - of toch academici, politici en journalisten. De brexit en de verkiezing van Donald Trump hebben kraters geslagen in het zelfbeeld van de liberale, kosmopolitische elite. In Europa blijven de voorspelde doemscenario's dit jaar uit: in Frankrijk heeft Emmanuel Macron de elite weer hoop gegeven, maar het aantal mensen dat kiest voor een radicaalrechtse of -linkse partij is hier evengoed al lang geen kleine minderheid meer. Marine Le Pen (Front National) haalde in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen 10,6 miljoen stemmen. Ook in Vlaanderen, waar Vlaams Belang weliswaar tien jaar geleden zijn neergang inzette, volstaat een blik op Facebook of de commentaarsectie van nieuwssites om de woede en haat van nogal wat mensen gewaar te worden.

