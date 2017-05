Thailand, waar het verbranden van een foto je in de cel doet belanden

Dat meldt de lokale politie. Als ze schuldig worden bevonden riskeren ze vijftien jaar cel. De vijf, twee 20-jarigen, twee 18-jarigen en een jongen van 14, werden vrijdag gearresteerd in de noordoostelijke provincie Khon Kaen, 450 kilometer ten noordoosten van Bangkok, omdat ze een grote foto van de voormalige koning in brand hadden gestoken.

Sinds de militaire regering in 2014 aan de macht is in het land, zijn al meer dan 100 mensen opgepakt voor dergelijke misdrijven.

De foto van twee meter groot is een van de vele die overal in het land hangen ter nagedachtenis van de overleden vorst.

De vijf hebben de feiten toegegeven en werden overgebracht naar de gevangenis. 'Het is een kwestie van nationale veiligheid', aldus een agent. De Thaise wet verbiedt kritiek op en het beledigen van de koninklijke familie.

