Texas: rookpluim door ontploffingen in chemiefabriek is 'extreem gevaarlijk'

De rookpluim die werd veroorzaakt na de ontploffingen in de ondergelopen chemische fabriek van Arkema, in de buurt van Houston in Texas, is 'extreem gevaarlijk'. Dat meldt het hoofd van het federaal rampenagentschap Fema, Brock Long.

'De vraag is momenteel of we al of niet binnen kunnen (in de fabriek, red.) om de volledige impact op de omgeving en de infrastructuur te onderzoeken', aldus Long, die toevoegde dat 'de rook in ieder geval erg gevaarlijk is'.

De sheriff van Harris County Ed Gonzalez verklaarde eerder op de dag nog dat de rook niet giftig was en even gevaarlijk was als het inademen van rook van de barbecue.

Ontploffingen

De ontploffingen vonden in de nacht van woensdag op donderdag plaats in een chemiefabriek van de Franse multinational Arkema in Crosby, in de buurt van Houston. Vanwege de zware regenval als gevolg van tropische storm Harvey kon de fabriek bepaalde chemische stoffen die koel gehouden moeten worden niet langer koel houden. Het bedrijf had er eerder al voor gewaarschuwd dat het de ontploffingen niet kon vermijden, en dat de rook die daarbij vrijkwam irritaties kon veroorzaken aan de ogen, de luchtwegen en de huid.

De fabriek stopte vorige vrijdag de productie, voor de storm aan land kwam. In de regio viel meer dan 1 meter regen, waardoor de elektriciteit uitviel. Ook generatoren raakten overstroomd. In de fabriek worden organische peroxiden aangemaakt, en die kunnen gevaarlijk worden bij hogere temperaturen.

Meer ontploffingen

Een verantwoordelijke van het bedrijf liet weten dat de kans groot is dat er nog meer chemische ontploffingen en branden zullen ontstaan.

Er zijn momenteel in de fabriek nog acht vaten aanwezig met het product, dat zal opbranden en verdwijnen. Hoe lang dat zal duren is niet bekend, aldus een expert van het bedrijf, die de rook als 'irriterend' en 'schadelijk' omschrijft.

De autoriteiten stelden een veiligheidszone van 2,4 kilometer in, de inwoners in het gebied werden woensdag al geëvacueerd. De fabriek ligt op een veertigtal kilometer van Houston.