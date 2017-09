Texas: opnieuw brand in chemische fabriek na orkaan

Door de overstromingen was in de fabriek de koelingsinstallatie uitgevallen. Daardoor konden bepaalde chemische stoffen niet langer koel gehouden worden, met ontploffingsgevaar tot gevolg. Omwonenden is gevraagd om het gebied te verlaten. Ook in de nacht van woensdag op donderdag was het tot meerdere explosies en branden gekomen. De fabriek stopte vorige week vrijdag de productie, voor de tropische storm Harvey aan land kwam. In de regio viel meer dan 1 meter regen, waardoor de elektriciteit uitviel. Ook generatoren raakten overstroomd. In de fabriek worden organische peroxiden aangemaakt.

De overheid heeft volgens nieuwszender CNN laten weten dat de beste manier van handelen erin bestaat de chemicaliën te laten uitbranden.

Er bevonden zich op het bedrijfsterrein 9 containers met 225 ton peroxiden. Een van de 9 is donderdag uitgebrand, een tweede vrijdag.

De baas van Arkema, Richard Rowe, heeft vrijdag op een persconferentie gezegd dat nieuwe branden de komende dagen onvermijdelijk zijn.

Rowe verdedigde de beslissing van het bedrijf om de chemische stoffen niet te evacueren. Zo'n evacuatie was volgens hem te riskant, ook al vielen de branden ingeval van overstroming te voorspellen.

Spoedhulp

Het Witte Huis heeft intussen het Congres verzocht om 7,85 miljard dollar (7 miljard euro) vrij te maken voor dringende hulp aan de slachtoffers van Harvey. De tropische storm Harvey heeft lelijk huisgehouden in Texas en een deel van Louisiana. Eerder op de dag had de woordvoerder van Trump nog een bedrag van 5,9 miljard dollar in het vooruitzicht gesteld, maar binnen enkele uren was dat opgetrokken met bijna 2 miljard.