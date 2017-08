Terroristen Sydney wilden twee aanslagen plegen

De twee verdachten werden zaterdag in Sydney aangehouden nadat bij huiszoekingen materiaal was aangetroffen om zelf een bom ineen te knutselen. De politie zegt nu dat ze die bom op 15 juli in een toestel van de luchtvaartmaatschappij Etihad wilden plaatsen. Maar om een nog onduidelijke reden, werd het plan op het allerlaatste moment afgeblazen. "Op geen enkel moment heeft de bom de veiligheidsmaatregelen doorbroken", zegt Michael Phelan van de federale politie van Australië.

Phelan zegt ook dat de terroristen bij het vervaardigen van de bom vanop afstand hulp kregen van een lid van de jihadistische terreurbeweging Islamitische Staat. Het IS-lid zou onderdelen hebben opgestuurd en instructies hebben gegeven. De twee waren daarnaast nog van plan om het giftige gas waterstofsulfide met een zelfgemaakt apparaat te laten verspreiden in een menigte. Mogelijk had die aanslag op het openbaar vervoer moeten plaatsvinden, aldus Phelan.

Hij benadrukt dat die laatste plannen "nog lang niet" konden uitgevoerd worden, omdat het maken van het verspreidingsapparaat als erg moeilijk wordt beschouwd.

Bij de huiszoekingen in Sydney werden afgelopen weekend vier mensen opgepakt, maar voorlopig zijn er slechts twee van hen in beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van terreurdaden. Een 50-jarige man is intussen zonder aanklacht weer vrijgelaten. De vierde betrokkene zit nog altijd opgesloten, op basis van een bijzondere wet die de politie toelaat verdachten tot zeven dagen lang vast te houden.