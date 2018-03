Terreur Frankrijk: agent die plaats innam van gijzelaar overleden

'Luitenant-kolonel Arnaud Beltrame is van ons heengegaan. Gestorven voor het vaderland. Frankrijk zal nooit zijn heldendaad, moed en opoffering vergeten', tweette Collomb. De minister uitte ook zijn steun aan de familie en naasten van de man en aan de collega's van de rijkswacht van het departement Aude. De 45-jarige officier laat een vrouw na.

Bij de aanslag vrijdag, die eindigde in een supermarkt nabij Carcassone, raakte de agent zwaargewond. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Hij is het vierde dodelijke slachtoffer van de terreurdaad. Er vielen ook verschillende gewonden.

Ook de Franse president Emmanuel Macron prees zaterdag de agent. 'Gesneuveld als een held', klinkt het in een mededeling. 'Hij verdient respect en bewondering van de hele natie.' De officier leverde 'een bewijs van uitzonderlijke moed en zelfopoffering'. Vrijdag had Macron reeds gezegd dat Beltrame 'levens redde'.

De 25-jarige gijzelnemer, Redouane Lakdim, werd door de speciale eenheden van de politie doodgeschoten. Hij stal vrijdagmorgen in Carcassonne een wagen, verwondde de chauffeur en doodde een passagier. Vervolgens schoot hij vanuit die wagen op vier joggende agenten van de nationale politie. Eén agent raakte gewond aan de schouder.

Achtervolgd door de politie vluchtte Lakdim daarna richting Trèbes en verschanste zich rond 11 uur in de supermarkt Super U. Daar doodde hij twee mensen. De ongeveer twintig aanwezige klanten werden een tijdlang gegijzeld, maar werden even na de middag vrijgelaten.

De gijzelnemer bleef enkel met de gendarme in de winkel achter. Hij had zich aangeboden om de plaats van gijzelaars in te nemen nadat de twee mensen gedood waren, legde de Franse procureur bevoegd voor terrorisme, François Mollins, vrijdag uit. De officier had, eenmaal binnen, zijn telefoon open laten staan en op een tafel gelegd. Toen ze schoten hoorden, stormden de elite-eenheid van de politie binnen. Iets voor 15.00 uur werd Lakdim doodgeschoten. Hij had meermaals op de officier geschoten en hem ook messteken toegediend.

De dader is een Fransman met Marokkaanse roots. Hij stond bij de autoriteiten bekend als geradicaliseerde islamist.