Tegen 2050 zal 12 miljard ton plastic afval zich opstapelen op vuilnisbelten of in natuur

Aan het huidige tempo zal tegen 2050 12 miljard ton plastic afval zich opstapelen op vuilnisbelten of in de natuur, het equivalent van 35.000 keer de massa van het Empire State Building in New York.

Volgens de onderzoekers van de universiteiten van Georgia en Californië is tussen 1950 en 2015 zowat 8,3 miljard ton plastic geproduceerd, waarvan 6,3 miljard ton ondertussen afval is geworden dat biologisch erg slecht afbreekbaar is. Van die 6,3 miljard werd slechts 9 procent gerecycleerd. Daarnaast werd 12 procent verbrand en 79 procent belandde in de natuur, en dan voornamelijk in de oceanen.

"De meeste plastics zijn niet echt bio-afbreekbaar, waardoor ze honderden of zelfs duizenden jaren in de natuur blijven", aldus professor Jenna Jambeck, een van de auteurs van de studie. "Het is noodzakelijk dat er anders omgesprongen wordt met de materialen die we gebruiken en de manier waarop we ons afval beheren."

De wereldwijde productie van plastic is gestegen van twee miljoen ton in 1950 tot 400 miljoen ton in 2015.