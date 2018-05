Tanzania eist dan toch geen Duitse vergoeding voor koloniaal verleden

Na een ontmoeting met zijn Duitse ambtgenoot Heiko Maas in Dar es Salaam donderdag, verklaarde Mahiga dat er volgens hem betere manieren zijn voor de twee landen om elkaar te steunen dan via een eis tot compensatie.

Ook een vraag om Tanzaniaanse objecten uit Duitse musea terug te bezorgen, kwam er niet. De Tanzanianen willen zelfs helpen met archeologische projecten. Maas van zijn kant beloofde hulp bij de restauratie van koloniale gebouwen.

Tanzania was deel van Duits Oost-Afrika van 1885 tot de Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog in 1918. Tijdens die oorlog vochten Tanzaniaanse soldaten als deel van het Duitse leger tegen de Britse, Belgische en Portugese troepen. Duizenden kwamen om.