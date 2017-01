Tajani wint eerste ronde voorzittersverkiezingen Europees Parlement

De christendemocraat Antonio Tajani heeft in de voorzittersverkiezingen van het Europees Parlement 274 voorkeursstemmen binnengehaald. Daarmee heeft hij de eerste ronde gewonnen, maar heeft hij wel nog 77 stemmen nodig om een meerderheid te halen in het 751-koppige halfrond. Eerder op de dag geraakte bekend dat Tajani de steun geniet van de liberale ALDE-fractie en dat haar fractieleider Guy Verhofstadt zich terugtrok als kandidaat.

Zijn grote concurrent, Gianni Pittella van de socialistische S&D-fractie, haalde 183 stemmen, zes minder dan het aantal leden in zijn fractie. De Belgische Helga Stevens (N-VA) sleepte 77 stemmen in de wacht, drie meer dan de 74 leden van haar fractie, de Europese Conservatieven en Hervormers. Haar stemmen en die van Tajani (351) zouden samen voldoende zijn om de meerderheid in de wacht te slepen. Volgens EVP-parlementariër Siegfried Muresan zal de ECH deel uitmaken van een nieuwe, centrumrechtse coalitie in het parlement.

From now on requests from @ALDEgroup & @ecrgroup will have priority for us over requests from socialists. New coalition. #EPpresident