Syrische waakhond 'heeft bevestiging' dat IS-leider Baghdadi dood is

'We hebben bevestigde informatie van hooggeplaatste IS-leiders in de provincie Deir ez-Zor,' zegt SOHR-directeur Rami Abdulrahman aan persagentschap Reuters. Over het tijdstip van zijn overlijden, heeft Abdulrahman geen informatie.

Al-Baghdadi is in het verleden al vaker onterecht dood verklaard, maar het SOHR geldt als een geloofwaardige bron van nieuws over de oorlog in Syrië, aldus Reuters.

(On)bevestigd

Vorige maand nog meldde het Russische ministerie van Defensie dat Al-Baghdadi mogelijk omkwam bij een bombardement eind mei op de zuidelijke omgeving van IS-bolwerk Raqqa in Syrië. Die informatie werd door geen enkele andere bron bevestigd.

De gerenommeerde New York Times-journaliste Rukmini Callimachi wijst er op Twitter op dat er nog geen enkele officiële verklaring is van IS. Ze linkt wel naar een post van een IS-kanaal dat het verhaal 'fake news' noemt van het sjiitisch medium al-Sumeira.

An Iraqi media outlet is claiming the death of ISIS leader Baghdadi is confirmed. It's not. There is as yet no ISIS statement to that effect -- Rukmini Callimachi (@rcallimachi) 11 juli 2017

2. Here is a post from an ISIS channel essentially calling the story in al-Sumeira about death of Baghdadi to be fake news by a Shia outlet: pic.twitter.com/LVYiGtwSw4 -- Rukmini Callimachi (@rcallimachi) 11 juli 2017

Ook het Pentagon kon de dood van de IS-leider nog niet bevestigen. Dat weerhield de Amerikaanse president Donald Trump er echter niet van om te tweeten over de 'big win against ISIS'.

Big wins against ISIS! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 juli 2017

Kalief

Aboe Bakr Al-Baghdadi, een geboren Irakees, werd op 29 juli 2014 aangekondigd als kalief van het zelfverklaarde kalifaat Islamitische Staat en gaf enkele dagen later, op 4 juli, zijn befaamde preek in de Al-Nurimoskee van de Iraakse stad Mosoel. Het was zijn eerste en meteen enige bekende publieke optreden. Lees meer.

De dood van Al-Baghdadi zou symbolisch een zware klap voor IS zijn, maar in de praktijk is de terreurorganisatie in Syrië en Irak al herleid tot een schim van wat ze is geweest. Afgelopen weekend werd Mosoel door het Iraakse leger heroverd op de jihadisten, premier Haider al-Abadi riep er gisteren de overwinning uit.