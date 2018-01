Syrische regeringstroepen boeken terreinwinst tegen rebellen

Ook gezagsgetrouwe media meldden successen van de strijdkrachten. Nieuwssites van de oppositie berichtten tegelijkertijd over nieuwe luchtaanvallen in de provincie.

Het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) verklaarde op Twitter dat in de door rebellen gecontroleerde stad Marat al-Numan voor de derde keer in minder dan een week de materniteit en het kinderziekenhuis door bombardementen werden beschadigd en nu buiten dienst zijn. 'Dergelijke operaties zijn compleet onaanvaardbaar en moeten stoppen'.

Syrische en Russische gevechtsvliegtuigen hadden deze week weer talrijke raids uitgevoerd in de regio. Idlib is de laatste provincie in het land die bijna volledig in handen is van regeringstegenstanders.

De door het Syrische al-Qaida-filiaal gecontroleerde alliantie Tahrir al-Sham is daar de dominerende kracht. Rusland en Iran als bondgenoten van de regering en Turkije als ondersteuner van de oppositie hadden in september een zogeheten de-escalatiezone in Idlib vastgelegd.