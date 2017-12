Syrische regering beschuldigt VS van samenwerking met IS

Volgens het officiële Syrische agentschap SANA hebben Amerikaanse militaire helikopters woensdag jihadisten van terreurgroep Islamitische Staat (IS) uit de Syrische provincie Deir ez-Zor geëvacueerd en in veiligheid gebracht in de door Amerikaanse en Koerdische troepen gecontroleerde provincie al-Hasakah. SANA citeert daarover ooggetuigen.

Hoe dan ook is het bericht geen primeur: vorige maand meldde de Britse nieuwszender BBC World dat bij het beleg van de stad Raqqa in oktober honderden IS-strijders door de door de VS geleide coalitie naar veiliger oorden waren overgebracht.

Anti-Assad

Aan de Dam van Hasakah zou de coalitie rebellen en jihadisten samenbrengen om, nu IS in een doodsstrijd verkeert, een nieuwe door de VS gesteunde en samengestelde rebellengroep, het 'Nieuwe Syrische Leger', op te richten met nog steeds hetzelfde doel: het afzetten van president Bashar al-Assad.

Die beschuldiging werd vorige week reeds geuit door het Russische ministerie van Defensie. Volgens dat ministerie bevat de nieuwe groep leden van Al-Qaeda (Fatah al-Sham) als IS.

Damascus heeft al vaker de 'samenwerking' tussen de VS en IS gehekeld door bijvoorbeeld per vergissing Syrische legertroepen te bombarderen die op het punt staan rebellen- of jihadistengroepen te verslaan.