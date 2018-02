Bij het bombardement, in de provincie Deir ez-Zor in het oosten van Syrië, kwamen vorige nacht kwamen volgens de VS meer dan honderd regeringsgezinde strijders om.

Damascus beschuldigt de Amerikanen van rechtstreekse steun aan terroristen. Washington zegt dat het bombardement 'een antwoord' was op een 'niet-geprovoceerde' aanval op Koerdische en Arabische bondgenoten van de VS in Syrië.