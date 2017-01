Syrisch regime start groot offensief tegen IS bij Palmyra

De regeringstroepen wonnen terrein op de IS-strijders rond de T4-luchtmachtbasis, het belangrijkste centrum voor de regeringsoperaties in de woestijnregio, aldus het Observatorium.

De bron binnen het Syrische leger zei dat de operatie bedoeld is om grote gas- en olievelden in het westelijke deel van de Syrische woestijn te heroveren. De tweede fase van het offensief, dat door Syrische en Russische luchtaanvallen wordt gesteund, is bedoeld om Palmyra te heroveren.

Palmyra was in maart bevrijd door Syrische regeringstroepen, met de steun van Rusland. De jihadisten van IS hadden de stad tien maanden bezet. In die tijd vernielden ze heel wat beroemde monumenten. IS heroverde de stad in december.