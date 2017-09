Syrisch regime ontkent nogmaals achter gifgasaanval te zitten

In een brief aan de voorzitter van de onderzoekscommissie herhaalt de Syrische regering dat ze geen chemische wapens tegen zijn bevolking gebruikt 'omdat ze die niet heeft'.

Bij de aanval met saringas op 4 april kwamen zeker 80 mensen, onder wie veel kinderen, om het leven. De internationale gemeenschap wees meteen de Syrische president Bashar al-Assad met de vinger. De Amerikanen vuurden als vergelding kruisraketten af naar de Syrische luchtmachtbasis van waarop de gifgasaanval vermoedelijk gelanceerd werd.

Uit onderzoek van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) bleek dat saringas, of een variant daarvan, gebruikt was. Elke keer Damascus de schuld krijgt van chemische wapens ingezet te hebben tegen de eigen bevolking, herhaalt het regime dat het zijn voorraad na een akkoord daarover in 2013 van de hand heeft gedaan.