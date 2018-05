Syrisch persagentschap: 'Amerikaanse bombardementen uitgevoerd in Syrië'

De internationale coalitie onder leiding van de VS heeft woensdag bombardementen uitgevoerd op meerdere militaire doelwitten in het oosten van het land. Dat zegt het Syrische staatspersagentschap Sana op basis van een militaire bron. Het nieuws is niet bevestigd.