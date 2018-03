'Syrisch conflict is nieuwe fase van horror ingetreden'

Het conflict in Syrië is 'een nieuwe fase van horror' ingetreden, stelde Zeid Ra'ad al Hoessein bij de voorstelling van zijn jaarrapport in het Zwitserse Genève.

De Hoge Commissaris verwees naar de situatie in de belegerde regio Oost-Ghouta en sprak over een 'bedoelde en geplande apocalyps uitgevoerd door individuen die werken voor de regering, klaarblijkelijk met de absolute steun van sommige buitenlandse bondgenoten.'

Volgens Hoessein is het 'de hoogste tijd om deze catastrofale koers om te keren en Syrië naar het Internationaal Strafhof te verwijzen'.

Offensief

Het Syrische regime heeft trouwens zeker 700 manschappen ter versterking gestuurd naar Oost-Ghouta, zo heeft het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten laten weten, waardoor de strop rond de rebellenenclave nog wat nauwer wordt aangespannen.

Damascus is medio februari, met de steun van Rusland, een moordend offensief gestart om Oost-Ghouta opnieuw in handen te krijgen. Luchtbombardementen en artilleriegeschut kostten al aan honderden burgers het leven.