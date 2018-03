Syriëstrijders gaan vrijuit in Tadzjikistan

Naar ons land blijft een massale uittocht van Syriëstrijders voorlopig uit. Vorig jaar keerden vijf van hen terug naar België. Politie- en inlichtingendiensten houden 150 nog levende Belgische Syriëstrijders scherp in de gaten. 'In theorie kunnen die allemaal naar ons land terugkeren, maar in de praktijk is dat weinig waarschijnlijk,' liet minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) weten.

...