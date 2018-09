Syrië: topoverleg Rusland, Iran en Turkije eindigt zonder oplossing voor Idlib

Volgens de vage slotmededeling van de korte top in de Iraanse hoofdstad Teheran nemen presidenten Hassan Rohani, Vladimir Poetin en Recep Tayyip Erdogan zich voor om de gespannen situatie in Idlib te regelen 'in de geest van samenwerking die het proces van Astana kenmerkt'. In de hoofdstad van Kazachstan lanceerden de drie landen hun eigen vredesoverleg over de oorlog in Syrië.

Ze beloven ook de burgerbevolking te beschermen en de humanitaire situatie te verbeteren.

De Russische president Poetin zei na afloop dat hij met de twee andere leiders heeft gesproken over een 'gefaseerde stabilisering' van de situatie in Idlib. 'We blijven werken aan een verzoening van de partijen in het conflict, steeds met uitsluiting van terroristische organisaties. Ik hoop dat ze voldoende gezond verstand hebben om hun wapens in te leveren en de confrontatie te beëindigden'.

Poetin beklemtoonde dat het regime van president Bashar al-Assad 'het recht' heeft om de controle over het hele Syrische grondgebied te heroveren en 'het terrorisme' uit te roeien. 'Onze voornaamste doelstelling op dit moment bestaat erin de strijders te verjagen uit de provincie Idlib, waar ze een directe bedreiging vormen voor de veiligheid van de Syrische burgers', aldus de sterke man van het Kremlin.

Poetin beschuldigde de terroristen er voorts van dat ze burgers als menselijk schild gebruiken. Naar eigen zeggen beschikt de Russische president ook over 'onweerlegbare bewijzen' dat ze willen proberen om het gebruik van chemische wapens door de Syrische troepen in scène te zetten. Eerder hadden de Verenigde Staten gewaarschuwd dat Damascus opnieuw chemische wapens wil inzetten.

Ook de andere grote bondgenoot van Assad beklemtoonde dat het werk van het Syrische regime niet af is. 'Het bestrijden van het terrorisme is een onvermijdelijk deel van de missie die erin bestaat om Syrië terug vrede en stabiliteit te brengen', zei de Iraanse president Rohani. Hij voegde er wel aan toe dat de burgerbevolking gespaard moet blijven en 'een politiek van de verschroeide aarde' vermeden moet worden.

De Turkse president Erdogan, die rebellengroepen steunt, vreest echter voor 'een bloedbad'. Idlib grenst aan Turkije en een humanitair drama dreigt een nieuwe vluchtelingenstroom richting zijn land op gang te trekken. Hij pleitte in Teheran voor een staakt-het-vuren, maar dat sloeg Poetin in de wind. 'We vinden het onaanvaardbaar dat ze, onder het voorwendsel de bevolking te beschermen, willen vermijden dat terroristen aangevallen worden.'

Protest

De noordwestelijke provincie Idlib is het laatste rebellenbolwerk in het land. Een grootscheeps offensief van de Syrische regeringstroepen en hun bondgenoten lijkt nakend. De internationale gemeenschap, die met argusogen het overleg in Teheran volgt, vreest een humanitaire catastrofe.

Duizenden mensen in Idlib hebben geprotesteerd tegen het militaire offensief. In de gelijknamige provinciehoofdstad hulden betogers zich vrijdag in vlaggen van oppositiegroepen. Ze droegen spandoeken met opschriften als 'Ik ben een burger van Idlib en heb het recht in waardigheid te leven'.

Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten sprak van tienduizenden betogers in de hele provincie en naburige rebellengebieden. In Idlib leven zowat 3 miljoen burgers, van wie velen vluchtelingen uit andere delen van Syrië zijn.