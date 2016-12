Syrië: onzeker staakt-het-vuren gaat van start

De onderhandelingen tussen de regering van Bashar al-Assad en de verschillende oppositiegroepen gebeurde onder leiding van Rusland en Turkije. Beide landen staan borg voor de akkoorden. Het is nog niet duidelijk of de betrokken partijen zich aan het staakt-het-vuren houden. Een dag eerder werd ook al een staakt-het-vuren aangekondigd dat dode letter bleef.

De wapenstilstand wordt aan oppositiezijde gesteund door zeven groepen, die samen meer dan 60.000 soldaten tellen, maar geldt niet voor terreurgroepen zoals Islamitische Staat en het voormalige al-Nusrafront. Indien het staakt-het-vuren standhoudt, zullen volgende maand in Kazachstan vredesonderhandelingen opgestart worden.

22 doden

Volgens het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, zijn kort voor het ingaan van het staakt-het-vuren nog 22 mensen om het leven gekomen bij luchtaanvallen in de Syrische hoofdstad Damascus. Bij luchtaanvallen en artillerie-aanvallen in de wijk Doema alleen zijn 13 burgers gedood, onder wie meerdere kinderen, aldus het Observatorium.

Een half uur na het ingaan van de wapenstilstand waren er nog geen schendingen van het staakt-het-vuren geregistreerd, aldus het Observatorium. "De strijdende partijen hebben zich tot nu toe aan de wapenstilstand gehouden", liet directeur Rami Abdel-Rahman weten. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken Walid al-Moallem zei eerder op de staatstelevisie dat "er een echte gelegenheid is om een politieke oplossing te vinden voor de Syrische crisis, die een einde kan maken aan het bloedvergieten".

Bij het Syrische conflict zijn sinds 2011 naar schatting al minstens 300.000 mensen om het leven gekomen. Nog eens ongeveer 4 miljoen mensen zijn hun land ontvlucht.

(Belga/RR)