Syrië: 'Negen doden bij Israëlische bombardementen'

Sana meldde eerste dat de luchtafweer van het Syrische leger twee Israëlische raketten had onderschept in de regio Al-Kiswah. Later gaf het persagentschap op basis van medische bronnen aan dat twee burgerslachtoffers - een man en zijn vrouw - werden gemaakt in Al-Sheikh Maskin, op de weg van de stad Dera naar Damascus, waar een konvooi van pro-regeringstroepen werd geviseerd.

Volgens het Syrisch observatorium was het doelwit van de luchtaanval in Al-Kiswah een wapendepot van de Iraanse Revolutionaire Garde, die het Syrische regimeleger ondersteunt. Daarnaast waren er ook strijders van de Libanese sjiitische beweging Hezbollah aanwezig op de basis.

De bombardementen zouden veel schade hebben aangericht. 'Negen strijders van de Revolutionaire Garde of van pro-Iraanse sjiitische milities zijn gedood', zegt directeur Rami Abdel Rahmane.

Bombardementen op Iraanse doelwitten in Syrië worden geregeld toegeschreven aan Israël, meest recent nog op zondag 29 april. Bij luchtaanvallen op meerdere doelwitten zouden toen in totaal minstens 26 mensen zijn gedood. Israël bevestigt noch ontkent steevast.

Niet lang voor de bombardementen van dinsdag, vlak nadat Amerikaans president Donald Trump had bekendgemaakt dat de Verenigde Staten uit het nucleaire akkoord met Iran zouden stappen, had Israël nog aangekondigd dat het zijn leger op de Golanhoogvlakte, op de grens met onder meer Syrië en Libanon, in staat van paraatheid bracht. Het land zei 'ongewone activiteiten van Iraanse troepen in Syrië' te hebben waargenomen.

Volgens een woordvoerder in Tel Aviv werden reservisten gemobiliseerd en werd de lokale autoriteiten opgedragen om schuilkelders open te stellen en in gereedheid te brengen. 'Er zijn afweersystemen opgesteld en soldaten zijn waakzaam voor een aanval', luidde het.

De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman gaf op Twitter aan dat hij zijn Amerikaanse ambtsgenoot Jim Mattis op de hoogte had gesteld van de situatie.