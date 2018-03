Syrië: hulpkonvooi vlucht uit Oost-Ghouta na beschieting en 'inbeslagname door Assad-regime'

De Syrische regering zette haar lucht- en grondoffensief gewoon verder, en nam het overgrote deel van de medische bevoorrading van het konvooi in beslag. Dat melden verschillende internationale media onder aanhaling van de hulporganisaties.

Noodzakelijk

'Het team is veilig, maar gezien de veiligheidssituatie is er besloten om voorlopig terug te gaan. Ze hebben zoveel mogelijk uitgeladen in de gegeven omstandigheden', zei woordvoerster Iolanda Jaquemet van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) vanuit Genève.

Een andere bron vertelde aan Reuters dat 10 van de 40 vrachtwagens het gebied onaangeroerd verlieten.

Bovendien beval de regering om 70 procent van de medische benodigdheden uit het konvooi te halen. Het ging om erg noodzakelijk materiaal als insulinespuiten en chirurgische kits, volgens een medewerker van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het ICRC bevestigde dat medisch materiaal werd geblokkeerd maar gaf geen details.

Offensief

Het door Rusland gesteunde Syrische leger veroverde de afgelopen dagen meer dan een derde van Oost-Ghouta. Volgens de Verenigde Naties (VN) zitten er 400.000 mensen vast in het gebied, en was er al een tekort aan voedselvoorraden en medische benodigdheden voor de start van de aanval twee weken geleden.

Volgens artsen in het gebied zijn sinds 19 februari meer dan 700 mensen omgekomen en meer dan 5.600 anderen gewond geraakt bij de belegering van Oost-Ghouta. De afgelopen twee dagen alleen al vielen er minstens 90 doden.

Ondanks bestand

De VN-Veiligheidsraad keurde tien dagen geleden unaniem een resolutie goed, waarin werd opgeroepen tot een 30 dagen durend staakt-het-vuren in Syrië. Maar sindsdien blijft het geweld aanhouden, onder meer in Oost-Ghouta.

Een week geleden kondigde Rusland unilateraal een dagelijkse pauze in de gevechten van vijf uur aan, maar het geweld ging ook tijdens die uren gewoon door.