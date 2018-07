Syrië: 850 vluchtelingen keren terug uit Libanon, Frankrijk wil Witte Helmen opvangen

De vluchtelingen kwamen van het dorp Arsal in het noordoosten van Libanon, waar ze het voorbije jaar verbleven hadden. Van daar zijn sinds eind juni ongeveer 1.000 Syriërs teruggekeerd naar hun door burgeroorlog verscheurde land.

Volgens het Libanese bureau NNA zijn er in totaal ongeveer 3.000 Syriërs van Arsal die verzoeken hadden ingediend om terug te kunnen keren. In het dorp leven ongeveer 40.000 vluchtelingen in geïmproviseerde kampen. Arsal stond onder controle van radicale groepen zoals de terroristische militie Islamitische Staat (IS).

Libanon heeft volgens de VN-cijfers zowat 1,5 miljoen Syriërs opgenomen. In verhouding tot het bevolkingsaantal (4,5 miljoen) zijn er het grootste aantal vluchtelingen ter wereld opgenomen. De overheid wil dat de vluchtelingen zo snel mogelijk terugkeren naar Syrië.

Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in het voorjaar van 2011 zijn er volgens de VN meer dan vijf miljoen mensen naar de buurlanden gevlucht.

De UNHCR zei vrijdag dat er zo'n 13.000 Syriërs zijn teruggekeerd sinds het begin van dit jaar.

Witte Helmen

Frankrijk is intussen bereid om zijn bijdrage te leveren voor de opvang van Witte Helmen-hulpverleners en hun gezinnen. Een groep Witte Helmen is met hun gezinsleden geëvacueerd uit Syrië, meldde het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

Het regime in Damascus heeft zwaar uitgehaald naar de geheime operatie van de Israëli's op vraag van westerse landen. Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het over een 'criminele operatie'. Volgens de Syrische autoriteiten en Rusland zijn de Witte Helmen gelieerd aan jihadistische groeperingen.

Meer dan 400 Witte Helmen, vrijwillige hulpverleners in het rebellengebied in Syrië, zijn in de loop van de nacht door Israël met hun gezinsleden geëvacueerd naar Jordanië. Ze waren in een hinderlaag gevallen van regeringstroepen in het zuiden van Syrië.

'Frankrijk doet zijn deel voor de opname van deze moedige mensen die hun leven hebben geriskeerd om de Syrische bevolking bij te staan', aldus het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken in een statement.

De Witte Helmen mogen maximum drie maanden in Jordanië blijven, maar moeten dan naar derde landen worden overgebracht. Volgens de Jordaanse autoriteiten is er een aanbod van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Canada om deze mensen op te vangen.

De Witte Helmen kregen in 2016 de Nobelprijs voor de Vrede voor hun hulpoperaties in Syrië sinds de burgeroorlog uitbrak in 2011.