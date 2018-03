Sudan is overleden, de laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn

Dat meldt het Ol Pejeta-reservaat in Kenia, waar Sudan verbleef.

De neushoorn was al een tijd ziek door ouderdomsgerelateerde complicaties en huidwonden. Zijn toestand ging in de laatste 24 uur aanzienlijk achteruit en hij kon niet meer rechtstaan. Maandag werd hij op 45-jarige leeftijd geëuthanaseerd.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1 — Ol Pejeta (@OlPejeta) March 20, 2018

Stropers

De voorbije jaren werd Sudan de klok rond bewaakt door gewapende wachters. Ook werden radiotransmitters op het dier aangebracht om elke stap te volgen en werd zijn hoorn verwijderd als voorzorgsmaatregel tegen stropers.

De noordelijke witte neushoorn is wellicht uitgestorven in het wild. In 1960 dwaalden volgens het Wereld Natuur Fonds (WWF) nog meer dan 2.000 noordelijke witte neushoorns over de aardbol, tegen 1985 was dat aantal herleid tot vijftien. De hoorns van de dieren zijn populair bij stropers, die ze kunnen verkopen voor tienduizenden dollar per kilogram.

Bewustmaking

'Sudan was een groot ambassadeur voor zijn soort en zal herinnerd worden voor de manier waarop hij wereldwijd een bewustzijn creëerde voor de benarde situatie van niet alleen neushoorns, maar ook de vele duizenden andere soorten die met uitsterven bedreigd zijn als gevolg van onhoudbare menselijke activiteit,' zegt CEO Richard Vigne van Ol Pejeta. 'Hopelijk zal zijn dood ooit beschouwd worden als een cruciaal moment voor natuurbeschermers'.

In-vitrofertilisatie

In het Ol Pejeta Conservancy leven nu nog twee vrouwelijke dieren, Sudans dochter Najin en haar dochter Fatu.

'De enige hoop voor het voortbestaan van deze subsoort is een ivf-behandeling met eicellen van de twee overgebleven vrouwen, opgeslagen sperma van het mannetje en vrouwelijke zuidelijke witte neushoorns als draagmoeders', zegt het Ol Pejeta Conservancy nog.