'Succesvol' gesprek tussen Trump en Poetin: 'Koude Oorlog is voorbij'

De ontmoeting vond achter gesloten deuren plaats. Trump had het na afloop over een 'heel goed begin'. De Russische president noemde de gesprekken 'succesvol' en riep beide landen op om meer samen te werken in de toekomst. 'Er zijn geen objectieve redenen voor moeilijkheden. De Koude Oorlog is voorbij', aldus Poetin.

'Ook tijdens de spanningen van de Koude Oorlog, konden de VS en Rusland een sterke dialoog in stand houden', aldus Trump. 'Maar onze relatie was nog nooit slechter dan nu. Hoewel dat vier uur geleden (de start van hun overleg, nvdr.) is veranderd.'

'Geen inmenging'

Poetin zei dat zijn Amerikaanse evenknie de kwestie van de inmenging had aangehaald. 'Ik moest herhalen wat ik al meermaals heb gezegd, dat de Russische staat zich nooit heeft ingemengd en ook zich niet zal inmengen in interne Amerikaanse aangelegenheden, zoals verkiezingsprocessen', aldus de Russische president.

Het onderzoek naar die inmenging heeft volgens Trump 'een negatieve impact gehad op de relatie tussen de twee grootste kernmachten in de wereld'.

De geruchten dat Moskou compromitterend materiaal over Trump zou hebben verzameld, lachte Poetin weg. 'Toen president Trump Moskou bezocht, wist ik zelfs niet dat hij in Moskou was. Niemand informeerde me daarover. Hij was er als een individuele zakenman.' Een directe ontkenning gaf hij evenwel niet. Hij verzocht de aanwezige journalisten ook om de kwestie te laten vallen.

De Krim

Ook die andere netelige kwestie, de Russische annexatie van het schiereiland de Krim, is aan bod gekomen. Volgens Poetin beklemtoonde Trump daarbij de annexatie als illegaal te beschouwen, terwijl Moskou er een ander standpunt op nahoudt.