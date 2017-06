Sturgeon schuift nieuw referendum Schotse onafhankelijkheid op lange baan

De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft vandaag aan het parlement verklaard de plannen voor een nieuw onafhankelijkheidreferendum op te schorten. Tegelijk wou Sturgeon niet uitsluiten dat in de nabije toekomst toch een tweede referendum gehouden wordt. 'Ik bevestig vandaag dat de regering het plan zal terugdraaien dat ik in maart had voorgesteld. We zullen niet onmiddellijk werk maken van de nodige wetgeving voor een nieuwe stemming.'

In 2014 koos 55 procent van de Schotten er nog voor in het Verenigd Koninkrijk te blijven, maar na het brexitreferendum van juni 2016 kondigde premier Sturgeon aan een nieuw referendum te willen organiseren. Een meerderheid sprak zich namelijk uit tegen de brexit, maar als deel van het Verenigd Koninkrijk worden de Schotten toch mee uit de Europese Unie getrokken. Om die reden moest het nieuwe referendum plaatsvinden aan het einde van de brexitonderhandelingen, wanneer de krijtlijnen van de scheiding met de EU duidelijk zouden zijn.

Zo ver komt het voorlopig dus niet, maar Sturgeon gaf in het parlement weliswaar aan bezorgd te zijn over de uitkomst van de brexit. 'We zullen de beste deal voor Schotland nastreven. We zullen alles doen om het Verenigd Koninkrijk in die richting te duwen. Aan het einde van de van de onderhandelingen zullen we naar buiten komen met meer gedetailleerde plannen, waaronder de datum van een nieuw referendum.'