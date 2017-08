Studie Harvard University: 'Exxon misleidde publiek bewust over klimaatverandering'

De onderzoekers analyseerden wat ExxonMobil zei in wetenschappelijke publicaties en interne communicatie over klimaatverandering. Dat vergeleken ze met reclame-uitingen van het bedrijf in de afgelopen vijftien jaar. De conclusie is dat in de advertenties twijfel werd gezaaid over de ernst van de klimaatverandering en de menselijke invloed daarop, terwijl die invloed binnen het bedrijf veel openlijker werd erkend.

'We concluderen dat ExxonMobil via zijn klimaatwetenschappers heeft bijgedragen aan de klimaatwetenschap, maar dat er in reclame-uitingen zoals advertorials twijfel werd gezaaid. Gezien deze discrepantie, concluderen we dat ExxonMobil het publiek misleid heeft', schrijven ze.

Al bekend sinds 1979

Volgens het rapport werd in 80 procent van de interne documenten erkend dat de klimaatverandering een menselijke oorzaak heeft. In 81 procent van de advertorials die tussen 1989 en 2004 in de New York Times werden geplaatst, werden echter vraagtekens gezet bij dat verband.

Binnen het bedrijf circuleerde in 1979 al een document waar in stond dat de meeste wetenschappers het erover eens zijn 'dat de toename van CO2 in de atmosfeer een gevolg is van de verbranding van fossiele brandstoffen.'

ExxonMobil stelt in een reactie dat de studie 'onjuist' is. Het onderzoek is volgens het bedrijf betaald door activisten, en dus niet objectief. Dat ExxonMobil in advertenties twijfel zaaide, is volgens het bedrijf de mening van de onderzoekers. Die bewering zou niet door feiten worden ondersteund.

Ook stelt het bedrijf in 2000 al twee opinieartikelen te hebben gepubliceerd waarin gewezen werd op de risico's van klimaatverandering.