Strijdlustige Trump geeft 'revolutionaire' toespraak: 'Het Amerikaans bloedbad stopt nu'

Donald Trump voerde een ongewone campagne, en nadat hij de eed aflegde, gaf hij als 45ste president een ongewone eerste toespraak. De toespraak was gebald, hij gaf ze in ineens neerdwarrelende regen, maar het was vooral de toon die opzien baarde.

Wilden voorgangers zich nog wel van hun mildere kant laten zien, niet zo Trump. Hij bedankte weliswaar zijn voorgangers, en noemde de Obama's "magnificent", maar dan was het tak-tak-tak: de aanval, het moeras droogleggen, America First, alsof hij een campagnebijeenkomst toesprak, weliswaar met behulp van een teleprompter.

Delen 'Samen zullen we de koers van Amerika en de rest van de wereld voor vele, vele jaren bepalen'

"Wij, de burgers van de VS, zijn nu verenigd in een grote nationale inspanning om ons land herop te bouwen en zijn belofte voor al onze mensen te herstellen. Samen zullen we de koers van Amerika en de rest van de wereld voor vele, vele jaren bepalen. We zullen met uitdagingen te maken krijgen. We zullen tegenslagen kennen. Maar we zullen de klus klaren".

Het was, ten gronde, een revolutionaire boodschap, voor wie heel ver wil teruggaan in de trant van Thomas Jefferson.

'Amerikaans bloedbad'

"De ceremonie van vandaag heeft een speciale betekenis voor mij omdat we niet alleen de macht overdragen van de ene regering op een andere, van de ene partij op een andere, maar omdat we macht overdragen van Washington D.C. en ze teruggeven aan jullie, het volk".

"Veel te lang heeft een kleine groep in onze hoofdstad de beloningen opgeraapt terwijl de mensen de kosten gedragen heeft. Washington bloeide, maar de mensen deelden niet in de welvaart. Politici bloeiden, maar de banen trokken weg en fabrieken sloten. Het establishment beschermde zichzelf maar niet de burgers van dit land. Hun overwinningen waren niet onze overwinningen. Hun triomf was niet jullie triomf".

Delen 'Geroeste fabrieken liggen als grafstenen verspreid over het landschap van onze natie'

"20 januari 2017 zal in de herinnering leven als de dag dat mensen weer de macht kregen in dit land. De vergeten mannen en vrouwen in dit land zullen niet langer vergeten zijn. Iedereen zal nu naar jullie luisteren".

"In het hart van deze beweging zit een cruciale overtuiging: dat een land bestaat om zijn burgers te dienen. Amerikanen willen goede scholen voor hun kinderen, veilige buurten voor hun families en goede banen voor zichzelf. Dat zijn terechte en redelijke eisen".

Trump contrasteerde die "terechte eisen" met de huidige realiteit van armoede en geweld., met veel leed bij veel inwoners.

"Moeders en kinderen zitten vast in armoede in de grootsteden. Geroeste fabrieken liggen als grafstenen verspreid over het landschap van onze natie".

"Een onderwijssysteem dat zwemt in het geld maar dat onze jonge en mooie studenten zonder kennis achterlaat. En de misdaad en de gangs en de drugs die vele levens gestolen hebben en ons land beroofd hebben van zoveel ongerealiseerd potentieel. Dit Amerikaans bloedbad stopt hier en nu".

America First

"We zijn één natie en hun pijn is onze pijn".

Delen 'Ik zal voor jullie vechten met elke ademtocht, en ik zal jullie nooit in de steek laten'

"Vanaf vandaag zal het alleen maar 'America First' zijn, Amerika eerst. Elke beslissing over handel, over belastingen, migratie, buitenlandse zaken, zal gemaakt worden om Amerikaanse arbeiders en Amerikaanse families te helpen".

De grenzen zullen beschermd worden, en die bescherming "zal leiden tot grote welvaart en kracht. Ik zal voor jullie vechten met elke ademtocht, en ik zal jullie nooit in de steek laten".

Daarbij twee regels: "Koop Amerikaans en neem Amerikanen in dienst".

"We zullen de vriendschap en goodwill van landen over de wereld zoeken, maar zullen dat doen met het begrip dat alle landen het recht hebben om hun eigen belangen te laten primeren. We willen onze manier van leven niet opleggen aan anderen, maar zullen die laten schitteren als een voorbeeld".

Vaderlandsliefde en nationale trots zullen de verdeeldheid in het land overbruggen.

"Als je je hart opent voor vaderlandsliefde, is er geen plaats voor vooroordelen".

"Het is tijd om de ouwe wijsheid in herinnering te brengen die onze soldaten nooit vergeten: dat of we nu zwart of bruin of wit zijn, we allen bloeden met hetzelfde rode bloed van patriotten".

Hij eindigde met: "Samen zullen we Amerika opnieuw groot maken".

Het was Trump op zijn strijdlustigst, Trump of zijn minst concreet, Trump als pure nationalistische populist. Het was een toespraak die veel korter en veel radicaler was dan de gemiddelde speech bij een eedaflegging. Met een Trump die in elk geval op zijn eerste dag geen water in de wijn doet.