Strijder van Noord-Ierse militie bekent 200 terreurdelicten

De 45-jarige man trad tijdens het conflict in Noord-Ierland als informant voor de politie op. In ruil voor zijn medewerking met de autoriteiten kan hij strafvermindering krijgen. Volgens een bericht van het Britse persbureau PA kan Haggarty zelfs vrijkomen. Hij heeft al drie jaar in voorlopige hechtenis gezeten.

Behalve de vijf moorden bekende Haggarty vijf moordpogingen en 23 samenzweringen voor het plegen van moord. Voorts leidde hij terreurdaden en was hij lid van een verboden organisatie, zei hij voor de rechtbank in Belfast. Haggarty werd meer dan duizend keer door de politie ondervraagd. De feiten strekken zich uit over zestien jaar en werden tussen 1991 en 2007 gepleegd. Een vonnis wordt nog dit jaar verwacht.