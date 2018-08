Strijd tegen bots op sociale media treft ook doorsnee gebruikers

Onder druk van het publiek en het Amerikaanse Congres hebben socialemediabedrijven zoals Twitter en Facebook recent de strijd opgevoerd tegen (buitenlandse) manipulatie van het politieke debat, zoals gebeurde in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Doelwit van de demarche zijn onder meer zogenaamde bots, valse socialemedia-accounts die geprogrammeerd kunnen worden om bijvoorbeeld een stortvloed aan fake news te verspreiden.

Maar ook normale, menselijke gebruikers worden verkeerdelijk geviseerd door Twitter en Facebook. Persbureau Associated Press sprak met enkele gebruikers wiens accounts geblokkeerd werden omdat ze soms wel duizenden berichten per dag tweeten en retweeten die de loftrompet steken over president Donald Trump. Hun accounts worden geblokkeerd of hun tweets afgeschermd wegens 'verdacht' gedrag.

Zulke gevallen illustreren de moeilijkheid voor sociale netwerken om bots en politieke manipulatie aan te pakken. Bovendien verdenken conservatieven Facebook en Twitter van een progressieve bias.

Vorige week kondigde Facebook aan dat het 32 'inauthentieke' pagina's verwijderd had die tot doel hadden het Amerikaanse politieke landschap te beïnvloeden. Volgens Facebook is het nog niet duidelijk wie erachter zat. In mei identificeerde Twitter naar eigen zeggen bijna tien miljoen mogelijke bots of spam-accounts. Volgens de Washington Post verwijdert het bedrijf recent tot een miljoen accounts per dag.

Manipulatie van sociale media heeft in de VS een aanzienlijke invloed gehad op het publieke debat. Zo hebben onderzoekers van de University of Washington bijvoorbeeld kunnen aantonen dat de meest invloedrijke Twitter-accounts binnen Black Lives Matter en Blue Lives Matter - respectievelijk de linker- en rechterzijde in het debat rond politiegeweld - eigenlijk automatische accounts waren die aangestuurd werden door het Internet Research Agency, een zogenaamde troll farm in Rusland.